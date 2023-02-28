Не первая страна, которая применяет такие действия против территории Кремля.

В Финляндии начали строительство забора на границе с Россией. Как сообщает YLE со ссылкой на пограничную службу, сначала будет возведена тестовая ограда.

Ее строительство начали в понедельник, 27 февраля, с вырубки деревьев с обеих сторон пограничного перехода с финской стороны Иматра.

В марте уже перейдут к строительству дороги, а впоследствии установят и систему технического контроля. Забор будет возведен до конца июня 2023-го года. Это будет тестовый вариант длиной в три километра.

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Затем его будут проверять, выдержит ли он морозы, снег и теоретический наплыв людей с Востока. Отметим, что пункт пропуска Иматра является одним из самых южных на границе Финляндии и РФ – он ведет к российскому городу Светогорск.

В целом строительство обойдется в шесть миллионов евро. В нее входит и компенсация землевладельцам, на чьих территориях проходит схема возведения стены от России.

В высоту тестовый забор будет составлять три метра, а на его вершине будет колючая проволока. Также он будет оснащен камерой видеонаблюдения с возможностью ночного наблюдения, освещения и динамики в важнейших областях.

Заборы вблизи российской границы: что известно

Ранее правительство Финляндии заявило о желании построить забор вдоль границы с Россией. Такой проект страна хочет реализовать на участке в 260 из 1300 километров границы с РФ.

Литва и Латвия уже строили забор на границе с Россией. Первые завершили свой проект в 2017-м году, а вторые – в 2019-м.

Польша запланировала возведение забора на границе с Калининградской областью. Варшава хочет использовать успешный опыт строительства такого сооружения на границе с Беларусью.

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