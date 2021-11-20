Строительство ведется на 10 участках границы, где риск незаконного пересечения наиболее высок.

Эстонцы решили защититься от России заграждением из колючей проволоки.

Военнослужащие сил обороны и сотрудники Департамента полиции и погранохраны (PPA) сегодня начали строительство временных пограничных заграждений на северо-востоке страны в Нарве в русле Куйвайыги и на юго-востоке в Меремяэ и по берегу реки Пиуза, сообщает ЕЕR.

По словам начальника оперативного штаба Идаской префектуры Урмаса Эльма, эстонско-российская граница в Ида-Вирумаа в основном имеет естественные водные преграды.

"Поэтому полицейские и военнослужащие сегодня укрепляют единственный сухой участок здесь, в бывшем русле реки Нарвы, где риск незаконного пересечения границы наиболее велик…", - сообщил Эльм.

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По словам заместителя гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева, в настоящее время миграционное давление на Эстонию не увеличилось, но, если оно изменится, быстрое установление временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной иммиграции и всей операции по охране границы.

PPA нанес на карту до десяти участков, где с помощью резервистов и военнослужащих можно протянуть 120 км колючей проволокой на протяжении 40 километров. Один картографированный участок находится в Нарве, остальные на сухопутной границе на юго-востоке Эстонии. Строительство ведется на тех участках, где риск незаконного пересечения границы наиболее высок.

Как сообщал УНИАН, с конца мая власти Беларуси в ответ на санкции западных государств способствуют нелегальному проникновению мигрантов из кризисных регионов в Евросоюз через свою территорию. Таким образом Минск отреагировал на усиление западных санкций против Беларуси.

В последние недели особенно напряженная ситуация сложилась на белорусско-польской границе.

Летом обострение ситуации происходило на белорусско-литовской границе. После этого в Литве началось строительство 508-километровой стены на границе с Беларусью.

Польша к середине 2022 года также планирует построить на границе с Беларусью стену протяженностью 180 километров и высотой 5,5 метров.

Украина также усилила охрану границы с Беларусью.

Автор: Виктория Токарева