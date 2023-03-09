Это часть стратегии обороны и сдерживания страны, заявил вице-премьер.

В четверг, 9 марта, Польша начала строительство укреплений на границе с Беларусью.

Об этом сообщил вице-премьер, глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак в микроблоге Twitter. Он опубликовал фотографии, на которых можно увидеть, как военнослужащие устанавливают на границе противотанковые ежи.

"В феврале началось строительство охранных сооружений на границе с Калининградской областью. Сегодня военные приступили к строительству укреплений на границе с Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания", - написал Блащак.

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Проблемы на границе Польши и Беларуси

Напомним, что в 2021 году Литва, Латвия, Польша и Эстония обвинили Лукашенко в гибридной атаке на европейские страны с помощью нелегальных мигрантов.

В феврале этого года в Польше заявили, что количество нелегальных мигрантов на границе снова растет.

Прошлым летом Литва отгородилась от Беларуси с помощью забора длиной около 550 километров. Уже осенью они заявили, что фиксируют неоднократные случаи умышленного повреждения этого барьера.

В июне Польша построила на границе с Беларусью заграждение длиной 186,25 километров. Кроме того, в их планах построить ограждение и систему наблюдения на границе с Калининградской областью.

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