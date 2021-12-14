Женщину реанимировали полицейские.

В польском городе Олава полицейские чудом спасли 41-летнюю украинку, которая потеряла сознание на улице. Почему, женщине стало плохо, неизвестно.

Об инциденте сообщает местная полиция.

Женщина лежала без сознания под домом у скамейки. Украинка не реагировала на внешние факторы, у нее отсутствовали дыхание и пульс. Ее поздно вечером 12 декабря обнаружила случайная прохожая, выгуливавшая свою собаку.

Первую медпомощь женщине оказали правоохранители. За несколько минут им удалось восстановить сердечно-легочную деятельность женщины, но ее состояние оставалось нестабильным.

На место событий вызвали "скорую помощь" и спасателей.

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Автор: Катерина Шварц