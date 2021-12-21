Польская промышленность стремительно восстанавливается и растет.

За год количество вакансий в Польше выросло на 68,5%: только в третьем квартале 2021 года появилось более 132 тысяч новых рабочих мест.

Об этом сообщает аналитический центр Агентства по международному трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на данные Главного статистического управления Польши (GUS).

При этом в стране не хватает рабочей силы, поэтому дефицит надеются восполнить за счет работников из Украины.

Более чем вдвое выросло общее количество вакансий, а также вновь созданных вакансий (8,3 тыс.) в промышленности по сравнению с третьим кварталом 2020 года. Наибольшее количество рабочих мест в перерабатывающей промышленности – почти четверть (34,3 тыс.). Работники нужны в строительную отрасль (22,5 тыс.), торговлю и ремонт автотранспортных средств (19,3 тыс.)

За год в три раза увеличилось количество вакансий в гостиничной сфере гастрономии и в 7 раз больше создали новых рабочих мест в этих отраслях. Значительно выросло количество рабочих мест в информационной и коммуникационных сферах, где за год стало на 154,1% больше вакансий и на 244,1% вновь созданных рабочих мест.

Чаще всего на работу искали специалистов. Почти на 90% выросло количество вакансий операторов производственных линий и монтажников (26,8 тыс. вакансии). Также Польше нужны 34,4 тыс. промышленных рабочих (увеличение на 60% по сравнению с прошлым годом).

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Сообщается, что польская промышленность стремительно восстанавливается и растет. По данным Главного статистического управления (GUS) промышленное производство в ноябре выросло более чем на 15% по сравнению с прошлым годом и на 5,3% по сравнению с октябрем.

Генеральный директор агентства по международному трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич отметил, что этой осенью в Польше остро почувствовали нехватку работников.

"Украинцы частично заполнили рабочие места, но Польша и в дальнейшем нуждается в рабочей силе из Украины. Развитие польской экономики невозможно без украинских работников. Поэтому с нового года польское правительство упрощает легализацию проживания и трудоустройства для иностранцев. Это должно помочь удержать украинских трудовых мигрантов в Польше", - рассказал он.

По данным Фонда социального страхования, в Польше работает 918 тыс. украинцев, а в январе их может быть 1 млн. Более 300 тыс. украинцев имеют временный вид на жительство.

Как сообщал УНИАН, на 25% увеличилось количество украинцев, которые приезжают на работу в Польшу из-за подорожания коммунальных услуг в Украине. В том числе выросло число заявок на вакансии от граждан Украины, которые еще никогда не работали за рубежом.