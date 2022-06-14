Таким образом там поддерживают не только украинцев, но и местный бизнес.

Порядка 800 беженцев, прибывших из Украины в польский город Гожув после начала полномасштабного вторжения РФ, получили подарочные ваучеры на 2 тысячи злотых (более 13 тысяч гривен) каждый.

Деньги из ваучера можно потратить, в частности, в одной из крупнейших торговых сетей страны, пишут польские СМИ. Проект финансируется благотворительным фондом из Тайваня.

"Благодаря хорошему сотрудничеству с местным самоуправлением Познани и сотрудничеству с депутатом Познани Малгожатой Возняк нам удалось получить поддержку для беженцев, которые находятся в нашем городе с 24 февраля, - рассказала вице-президент Гожува Малгожата Домагала.

По ее словам, таким образом не только поддерживают беженцев, но и местный бизнес, поскольку украинцы могут тратить деньги и на другие нужды.

Общая сумма потраченных в рамках программы средств уже составляет 1,6 миллиона злотых.

Волонтер и один из координаторов организации TZU CHI Лукаш Барановский рассказал, что карты распространяют ежедневно в Люблине, Познани и Варшаве. Общий размер выделенной помощи составляет 70 миллионов злотых.

TZU CHI - одна из крупнейших в мире международных неправительственных организаций. Она была основана тайваньской буддийской монахиней и вначале состояла из тридцати домохозяек, которые откладывали деньги из собственного домашнего бюджета для нуждающихся. Сегодня она насчитывает 10 миллионов членов, проживающих в 47 странах мира, а помощь в сферах благотворительности, медицины, образования и гуманистической культуры исчисляется сотнями миллионов долларов ежегодно.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его страна отправила Украине более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники в рамках помощи для борьбы с российскими оккупантами.