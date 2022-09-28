По словам спикера парламента, Запад стал более "трезвым" в своем отношении к РФ.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что видит перспективу для деоккупации территорий страны.

Как сообщает "Новости-Грузия".

По его словам, в Грузии давно говорили о рисках для международной безопасности, которые создает Россия, но политики на Западе не верили в это.

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У спикера спросили, нужно ли начинать новую дискуссию о деоккупации Грузии в связи с развитием событий в Украине. Папуашвили ответил, что сейчас Европа и коллективный Запад стали "более трезвыми" и это дает надежду "положить конец оккупации".

"Сейчас многие иностранные политики с сожалением говорят о том, о чем грузинский народ говорил годами - о рисках, которые создает Россия с точки зрения мировой безопасности и особенно региональной безопасности. В это не верили, пока риск не приблизился к границам Европы. Хорошо, что сейчас это воспринимают с другой перспективы", - подчеркнул политик.

Он добавил, что новое осознание этих рисков также открыло для Грузии перспективу членства в ЕС.

Папуашвили отметил, что одна из целей грузинских властей - положить конец оккупации, и также, "для нас и наших абхазских и осетинских сестер и братьев — вернуть друг друга".

"Это политика, которую "Грузинская мечта" ведет последние 10 лет, и именно это обеспечивает мир в нашей стране", - подытожил спикер.

Оккупация Грузии

Сейчас на территории Грузии существуют Республика Южная Осетия и Абхазия.

Южная Осетия - это самопровозглашенное государство в Закавказье, признанное пятью странами ООН (Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру, Сирия) и семью непризнанными или частично признанными государствами.

С начала XX века Южная Осетия является регионом проживания осетин, во времена оккупации Грузии СССР на ее территории была Юго-осетинская автономная область, часть Грузинской ССР. Осетины также населяют Северную Осетию - регион Северного Кавказа в составе Российской Федерации.

Современная Грузия де-факто потеряла контроль над Южной Осетией, где российские оккупационные власти с местными коллаборантами и провозгласили Республику.

Оба региона большинство стран мир признают в составе Грузии. Они были оккупированы Россией в 2008 году.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину на грузинских территориях коллаборанты заговорили о присоединении к России. Однако уже в мае они передумали проводить референдум.

В июле президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Российскую Федерацию в аннексии части Абхазии. Это произошло после разглашения "соглашения" о передаче в пользование ФСБ РФ на 49 лет "госдачу" в Бичвинта.

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