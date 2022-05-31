Новый главарь Алан Гаглоев временно остановил подготовку к псевдореферендуму, который должен был состояться 17 июля.

Новый главарь Южной Осетии решил отказаться от так называемого референдума о "присоединении" к Российской Федерации, который должен был состояться 17 июля. Решение принято из-за "неопределенности правовых последствий выносимого на референдум вопроса".

Об этом сообщает "Эхо Кавказа"

Так, Алан Гаглоев временно остановил действие указа своего предшественника Анатолия Бибилова о проведении псевдореферендума о вхождении Южной Осетии в состав РФ. Решение приняли, чтобы провести "консультации" с Кремлем.

"Срочно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Республики Южная Осетия и Российской Федерации", - говорится в так называемо указе.

Новый главарь заявил о "неопределенности правовых последствий выносимого на референдум вопроса" и "недопустимости одностороннего решения референдума по вопросам, касающимся законных прав и интересов Российской Федерации".

Ситуация в Южной Осетии

Власти самопровозглашенной республики поддерживают Россию в ее агрессии против Украины. 30 марта Бибилов заявил, что в ближайшее время будут предприняты "юридические шаги" по вступлению региона в состав РФ, и назвал Россию "исторической родиной" южных осетин.

Грузия и большинство стран мира считают сепаратистские Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией. Почти все население региона имеет российское гражданство.

Также 30 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что Россия перебросила в Украину с оккупированных территорий Грузии около двух тысяч своих военнослужащих.

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