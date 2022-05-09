Государственное финансирование в этом году на это не выделяется.

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что в основных городах Израиля 9 мая не будут отмечать публично.

Об этом он сказал в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"9 мая - День победы во Второй мировой войне отмечается (в Израиле - УНИАН), но есть определенные особенности этого года. Мы работали над тем, чтобы привлечь внимание израильского истеблишмента к тому, что остальная часть мира отмечает этот день 8 мая, а не 9 мая и также были многочисленные обращения ветеранов израильских... и наших обращений, посольства ... к нам прислушивались. Мэры городов основных откажутся отмечать этот праздник публично, государственное финансирование в этом году выделяться на это также не будет. Ограничатся только тем, что 10 мая проведут торжества в Кнессете, что предусмотрено действующим законом, и на горе Герцля (национальное кладбище Израиля расположено в западной части Иерусалима - УНИАН) 9-го числа соберут ветеранов, но без присутствия иностранных дипломатов... Очень сдержанное празднование", - отметил Посол.

Он акцентировал, что украинская символика в Израиле поощряется. "Большинство посольств европейских по крайней мере, все имеют украинские флаги на своих флагштоках рядом со своими национальными", - сказал Корнийчук.

Ранее сообщалось, что в Москве до 9 мая расклеили плакаты с украинским пилотом, дом которого разрушили оккупанты.

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