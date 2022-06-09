Россия в политике действует "не по человеческим законам", считают в Литве.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отреагировал на инициативу Госдумы РФ отозвать признание независимости Литвы.

Об этом сообщает Delfi.

Ландсбергис отметил, что Россия и в политике, как и в войне, действует "не по человеческим нормам".

Инициатива РФ, по его мнению, напоминает стране о необходимости обороняться.

"Только страна, которой управляют звери, могла начать такую войну в Украине, какую начала Россия. … Я не удивляюсь, что и в политике действуют не по человеческим законам. Реагировать мы должны соответственно. Быть готовыми к защите – и сами, и с партнерами, с помощью политических, дипломатических и других средств", – сказал литовский министр.

Пресс-служба президента Литвы назвала такую инициативу в Госдуме РФ абсурдом и от комментария воздержалась: "Мы не будем комментировать абсурд".

Литовский депутат Радвиле Моркунайте-Микуленене назвала идею РФ "проявлением отчаяния".

"Видимо, ситуация настолько напряженная, у некоторых политиков нервы так напряжены, что они делают такие из ряда во выходящие заявления, и это не в первый раз. Может, они думают, что кого-то напугают? Они могут заявить, что Луна принадлежит России, это их представление и все. В этом решении нет никакого смысла", – заявила политик.

Как писал УНИАН, в Российской Федерации хотят отменить якобы незаконное постановление Государственного Совета СССР "О признании независимости Литовской Республики".

В Госдуму уже внесли соответствующий законопроект. Его инициатором стал депутат от партии "Единая Россия" Евгений Федоров.

По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, это еще одно доказательство того, что аппетиты империи не ограничиваются Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: