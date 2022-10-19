В китайском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что позиция Пекина в отношении войны в Украине "последовательна и ясна".

В МИД Китая заявили, что ничего не знают о российской атаке Киева дронами-камикадзе в понедельник, 17 октября, в результате которой погибли гражданские украинцы.

Об этом на пресс-конференции заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Я не знаю, о чем вы упомянули", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать это военное преступление россиян.

Видео дня

Также он заявил, что позиция Пекина относительно войны в Украине "последовательна и понятна".

"В нынешних обстоятельствах все заинтересованные стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность, а также поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса в Украине, для общей деэскалации ситуации", - сказал Веньбінь.

Массированная атака Киева дронами-камикадзе 17 октября

Утром 17 октября РФ запустила в сторону Киева 28 иранских дронов. Большинство вражеских БПЛА сбили защитники нашего государства, но в столице зафиксировано пять "прилетов".

В частности, вражеский дрон в Шевченковском районе попал в жилой дом, под завалами оказались люди. Позже стало известно, что жертвами вражеской атаки стали пять человек, среди них есть беременная женщина.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что иранские беспилотники Shahed-136 летели с юга.

Позиция Китая по войне в Украине

Китай воздерживается от открытой критики России за ее войну в Украине и сопротивляется призывам США осудить ее. Впрочем, по словам президента США Джо Байден, пока также нет никаких доказательств поставок оружия России из КНР для помощи в войне против Украины.

Власти Китая регулярно подчеркивают свою поддержку территориальной целостности Украины, но вместе с тем призывают к дипломатическим переговорам для завершения войны. Также Пекин обвиняет США в том, что Вашингтон якобы провоцировал Москву к развязыванию полномасштабной войны.

Ранее Пекин заявил, что "обеспокоен" массированными ракетными ударами Москвы по гражданским объектам в Украине,которые произошли 10 октября.

Китай и Индия – одни из немногих стран, которые продолжают экономическое сотрудничество с Россией после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В то же время, во время Шанхайского экономического саммита, который проходил в Узбекистане в сентябре 2022 года премьер-министр Индии Нарендра Моди на личной встрече заявил российскому президенту Владимиру Путину, что сейчас не время для войны. Моди сказал российскому диктатору о необходимости "встать на путь мира" и напомнил ему о важности "демократии, дипломатии и диалога". Тогда же лидер Китая Си Цзиньпин высказал Путину свою обеспокоенность затянувшейся войной в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: