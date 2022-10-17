Защитники Украины уничтожили 85% всех запущенных вражеских беспилотников, отметил спикер Воздушных сил армии нашей страны.

Все иранские дроны-камикадзе, запущенные противником за последние сутки, летели с юга.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"По уточненной информации, все же, все атаки сегодня были с южного направления. Мы имеем на сегодня 85% уничтожения всех дронов, которые были запущены. Возможно, этот показатель дойдет до 90%", - сообщил он.

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Спикер добавил, что всего было запущено 43 дрона-камикадзе, из них 37 уничтожены силами и средствами ПВО всех составляющих Сил обороны.

"Понятно, что больше всех уничтожают зенитно-ракетные подразделения Воздушных сил. Также истребительная авиация, воздушная оборона сухопутных войск и некоторые моменты других Сил обороны. Собственно, это неплохой результат с 21:30, когда вчера началась атака, на эту минуту 17 октября. То есть, это цифра за ночное и утреннее время", - добавил собеседник.

Ранее некоторые СМИ распространили ложную информацию - сообщали, что Киев и северные регионы Украины враг атаковал дронами-камикадзе, запущенными с беларуской территории.

Массированная атака Украины вражескими дронами - что надо знать

В ночь с 16 на 17 октября на южном направлении защитники Украины за три часа ликвидировали 15 дронов-камикадзе: девять - над Николаевской областью и шесть - над Одесской.

В Николаеве три дрона попали в объект промышленной инфраструктуры, обошлось без жертв.

Россия утром 17 числа запустила на Киев много беспилотников - в сторону столицы летело 28 иранских дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили большинство дронов, однако в Киеве есть 5 "прилетов".

В частности, в результате атаки в Шевченковском районе поврежден жилой дом, люди оказались под завалами. Впоследствии стало известно, что есть три жертвы. Кроме того, есть прилет в районе Центрального железнодорожного вокзала.

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