По словам мэра, благодаря ВСУ и ПВО, большинство дронов удалось сбить.

Сегодня утром, 17 октября, 28 дронов-камикадзе, выпущенных Россией, летели в сторону Киева. Благодаря ВСУ, ПВО, большинство летучих террористов сбили. В Киеве раздалось всего 5 взрывов.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, рассказывая о последствиях атаки рашистов по столице Украины.

"Один из них – в жилом доме в Шевченковском районе. Спасатели продолжают тушение конструкций здания и работы по разбору завалов. Ранее спасли 18 жителей дома. Двое находились под завалами. Так же достали тело погибшей женщины. По предварительным данным, еще один человек находится под завалами", - рассказал Кличко.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Удар по Киеву 17 октября: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, в Киеве в 6.23 была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа.

Позже стало известно, что российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Зафиксировано 4 прилета, все в Шевченковском районе.

Также в Киеве перекрыли движение транспорта на участке между Крещатиком и цирком. В результате прилета дронов-камикадзе вспыхнуло офисное здание.

Кроме того, удар в Киеве был и в районе железнодорожного вокзала.

Как рассказал представитель Красного креста Тарас Логинов, женщине, погибшей в атакованном дронами доме Киева, было более 60 лет. В такой же возраст и пострадавшая женщина.

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