Персоналу диппредставительств пообещали помочь с эвакуацией.

Министерство иностранных дел и посольство Китая призвали всех своих граждан, которые сейчас находятся в Украине, немедленно покинуть ее. Просьбу ведомства мотивировали "серьезной ситуацией безопасности". Персоналу диппредставительств пообещали помочь с эвакуацией.

Об этом сообщает государственное издание КНР Global Times Twitter.

Так, 15 октября, китайский МИД опубликовал обновленное предупреждение о путешествиях, в котором попросил китайцев немедленно выехать из Украины.

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Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что украинское посольство КНР окажет помощь в организации переезда, который власти называют "эвакуацией". Граждан Китая настойчиво попросили не откладывать выезд из страны.

В Twitter американской аналитической группы Open Source Intelligence Monitor опубликовали скриншоты сообщения на сайте МИД Китая.

Позиция Китая по войне России против Украины

Китай воздерживается от открытой критики России за ее войну в Украине. Впрочем, по словам президента США Джо Байден, пока также нет никаких доказательств поставок оружия России из КНР для помощи в войне против Украины.

Власти Китая регулярно подчеркивают поддержку территориальной целостности Украины, вместе с тем призывая к дипломатическим переговорам для завершения войны. В то же время Пекин обвиняет США в том, что Вашингтон якобы провоцировал Москву к развязыванию полномасштабной войны.

Напомним, сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля, посольство Китая в Киеве начало эвакуацию граждан КНР из страны чартерными рейсами. Тогда ведомство на три дня открыло регистрацию пассажиров, желавших выехать.

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