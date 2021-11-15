Через мгновение после того, как водитель такси выскочил из авто, прогремел взрыв.

В британском Ливерпуле в воскресенье около клиники акушерства и гинекологии прогремел взрыв в автомобиле.

Как пишет BBC, полиция назвала инцидент террористическим актом.

Взрыв произошел в автомобиле такси. Водитель заметил у пассажира самодельное взрывное устройство, заблокировал двери автомобиля и успел выскочить из авто за мгновение до детонации. Смертник погиб при взрыве, а таксист получил травмы.

Мэр Ливерпуля Джоан Андерсон назвала таксиста Дэвида Перри героем за то, что он запер подозреваемого в автомобиле.

После инцидента полиция арестовала в Ливерпуле четырех человек, которые могут иметь отношение к теракту.

Правоохранители пока не смогли назвать мотивы преступника. По их данным, он остановил такси и попросил отвезти его к этой клинике.

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В свою очередь Daily Mail пишет, что пассажир попросил таксиста отвезти его на службу ко Дню памяти в англиканском соборе Ливерпуля, что менее чем в миле от клиники, где собрались 1200 военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Вероятно, из-за пробок и перекрытых дорог к собору террорист попросил поехать в центр города, а проезжая мимо клиники попросил остановиться возле нее. Водитель заметил, что к одежде пассажира прикреплены какие-то лампочки, что выглядело подозрительно, успел выйти из авто, заблокировав смертника внутри.

Как сообщал УНИАН, ранее в Британии убили депутата-консерватора сэра Дэвида Эмесса во время встречи с избирателями, несколько раз смертельно ранив ножом. Правоохранители заявили, что существует потенциальная связь с исламистским экстремизмом.

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Автор: Александр Топчий