На месте убийства задержали 35-летнего гражданина Британии сомалийского происхождения.

Убийство депутата-консерватора сэра Дэвида Эмесса рассматривается лондонской полицией как террористический акт. Парламентария во время встречи с избирателями несколько раз смертельно ранили ножом.

Об этом сообщает BBC.

Правоохранители заявили, что существует потенциальная связь с исламистским экстремизмом. Известно об одном подозреваемом – 25-летнем британце, которого задержали сразу после совершения преступления.

Премьер-министр Борис Джонсон и лидер лейбористов сэр Кейр Стармер вместе возложили цветы на месте гибели Эмесса. Ряд министров Британии выразили семье покойного парламентария соболезнования.

По данным источников телеканала, задержанный является гражданином Британии, но "имеет сомалийское корни".

Убийство Дэвида Эмесса: что известно

69-летний сэр Дэвид проводил встречу со своими избирателями в методистской церкви округа Саутенд-Уэст, чтобы обсудить актуальные проблемы, тогда на него напал неизвестный с ножом.

Политик скончался от полученных травм в больнице.

Сэр Дэвид был членом парламента с 1983 года; женат, имел 5 детей. Он - второй действующий депутат, убитый за последние 5 лет. В 2016-м убили члена Лейбористской партии Джо Кокса.

Джонсон охарактеризовал его добрым и сочувственным политиком.

Автор: Яна Ставская