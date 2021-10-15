Официальный представитель здравоохранения сообщил о 33 убитых и 73 раненых.

Во время пятничной молитвы в шиитской мечети в городе Кандагар на юге Афганистана произошел мощный взрыв, в результате которого погибли не менее 33 и ранены 73 человека.

Это уже второе за неделю массовое нападение на верующих, передает Reuters.

Как сообщил агентству Reuters местный репортер в Кандагаре, очевидцы описали трех террористов-смертников, один из которых подорвал себя у входа в мечеть, а двое других взорвали свои устройства внутри здания.

На фотографиях и видеозаписях с мобильных телефонов, размещенных журналистами в социальных сетях, видно, что на полу мечети Имама Баргяха много людей, очевидно, убитых или серьезно раненых.

Читайте такжеЭкс-президента США госпитализировали с сепсисом (видео)Официальный представитель здравоохранения сообщил о 33 убитых и 73 раненых, при этом, по его словам, окончательные цифры могут быть выше.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

На место прибыл спецназ талибов для обеспечения безопасности, к жителям обратились с призывом сдать кровь для раненых.

Взрыв произошел всего через несколько дней после взрыва 8 октября в мечети в северном городе Кундуз, общее число погибших в результате которого оценивается в 80 человек.

Explosion near the largest Shiite mosque in Kandahar which is Famous with the name of Bibi Fatima Mosque or Imam Bargah. Primary reports: 7 killed and 13 other injured. #kandahar#afghanistan#Talibanpic.twitter.com/pJKB3X94kD — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) October 15, 2021

Ранее сообщалось, что террористическое движение "Талибан" отказалось сотрудничать с США для "сдерживания экстремистских группировок", в том числе "Исламского государства" в Афганистане.

Захват власти в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула. Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны.

19 августа "Талибан" провозгласил новое государство на подконтрольной территории – Исламский Эмират Афганистан.

Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках ислама". Однако приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны.

7 сентября талибы объявили о формировании переходного правительства. Его председателем стал председатель совета руководства движения Мохаммад Хасан Ахунд.

18 сентября "Талибан" закрыл Министерство по делам женщин и заменил его департаментом, который в прошлом придерживался строгих религиозных доктрин.

3 октября у мечети в Кабуле прогремел взрыв, погибли люди. Уже 5 октября талибы заявили об уничтожении ячейки "Исламского государства".

Автор: Екатерина Гирнык