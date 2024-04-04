Он считает, что Украине надо предоставить всю необходимую помощь, но без "сапог на земле".

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон исключил введение западных войск в Украину. Он объясняет это тем, что отправка военных станет "мишенью" для Путина.

В то же время в интервью Украинской службе BBC он сказал, что война будет проиграна, если союзники не активизируются. На следующей неделе он прибудет в Соединенные Штаты Америки, где планирует призвать Конгресс предоставить Украине больше финансовой поддержки. Также Кемерен считает, что союзники должны укрепить свою обороноспособность.

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"Если мы сможем получить эти деньги от Конгресса, если мы сможем предоставить Украине оружие, в котором она нуждается, если мы сможем показать Путину, что он не сможет переждать, и что Украина даст отпор и отвоюет больше своей территории... Если мы сможем сделать все это, кто бы ни пришел к власти в ноябре (на выборах президента в США - УНИАН), мы посмотрим на ситуацию в Украине и посмотрим на все больше и больше членов НАТО, которые тратят 2% своего ВВП на оборону, и скажем, что это история успеха", - заявил он.

Министр уверен, что НАТО вмешается, если Россия нападет на Польшу или страны Балтии, однако западных "сапог на земле" в Украине не будет. Вместо этого он призывает предоставить украинской армии всю возможную помощь.

"Некоторое оружие имеет срок годности. Гораздо лучше отдать его Украине, и она сможет им пользоваться, чем выводить его из эксплуатации у себя дома, что фактически стоит денег", - отметил Кэмерон.

Отправка западных войск в Украину: что известно

Большинство стран НАТО уже заявили, что не будут отправлять своих военных в Украину. Говорить об этом готовы во Франции, Литве, Эстонии и Нидерландах.

В Великобритании не впервые отвергают эту идею, однако бывший министр обороны Бен Уоллес считает такие категорические заявления ошибкой. По его мнению, в этой ситуации двусмысленность может быть частью сдерживания России.

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