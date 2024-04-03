Государственный секретарь отметил, что прямой конфликт с Россией не в интересах США.

Высшее руководство Соединенных Штатов Америки не поддерживает отправку американских войск в Украину. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен отвечая на вопросы журналистов во время поездки во Францию.

"Я воздерживаюсь от выдвижения гипотез на будущее. Наша политика четкая. Политика президента Джо Байдена понятна. Американских войск на украинской земле не будет", – отметил госсекретарь США.

Он заявил, что отправка войск в Украину приблизит США к прямому конфликту с Россией, которого Вашингтон хочет избежать.

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"Для нас это вопрос национального интереса. Прямой конфликт с Россией не в наших интересах. Я не думаю, что это в интересах кого-либо из членов НАТО. Но в то же время есть решимость, убеждение, что мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину, и делать это не только в этом году, но и в последующие годы", – подчеркнул Блинкен.

Идея отправки иностранных войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон всколыхнул западный мир заявлением о возможной необходимости отправки войск в Украину. Также Макрон пытается подтолкнуть Запад к более жесткому подходу к Путину. Когда-то он выступал за диалог с Россией, но теперь хочет, чтобы страны НАТО рассмотрели все варианты по Украине, и это тревожит Альянс.

В России уже заявили, что Франция отправляет в Украину 1500 военных. Такую информацию озвучила спикер Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. По ее словам, "появляются новые сведения о подготовке Парижем военного контингента для отправки в Украину".

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