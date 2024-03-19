Он отметил, что Литва готова "рассмотреть все опции и быть частью коалиции, которая поможет Украине выиграть эту войну".

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сомневается в том, что страны-члены Евросоюза в настоящее время могут занять единую позицию по отправке военных в Украину.

Об этом литовский дипломат сказал на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза. "Не думаю, что есть возможность согласовать что-то", - прокомментировал дипломат.

"Мы доказали в прошлом неспособность договориться по менее чувствительным вопросам... Поэтому не верю, что мы сможем договориться о чем-то вроде этого", - высказал он свое мнение.

При этом он подчеркнул, что Литва готова "рассмотреть все опции и быть частью коалиции, которая поможет Украине выиграть эту войну".

Заявления об отправке западных военных в Украину

Недавно французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных военных в Украину.

Эту идею поддержал советник президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что такие разговоры свидетельствуют "об абсолютном осознании рисков, которые представляет для Европы милитаристская, агрессивная Россия".

А 17 марта координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не имеют ничего против предложений других стран-членов НАТО направить своих военных в Украину. Каждое государство должно принимать решение по этому поводу самостоятельно.

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