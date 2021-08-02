Люди пытались сбежать с территории лагеря.

В палаточном лагере для нелегалов, который власти Литвы разместили на Руднинкайском полигоне, начались беспорядки.

Об этом пишет Delfi.

В МВД Литвы сообщают, что люди возмущены тем, что в лагере промокли палатки. По данным полиции, они пытались сбежать.

Мигранты подошли вплотную к забору и требовали, чтобы их выпустили из лагеря, потому что они живут там "как скот".

Читайте такжеМуж олимпийской бегуньи из Беларуси сбежал в Украину: она едет в Польшу"Я покинул свою страну ради лучшей жизни. Но у меня на родине было гораздо лучше, чем здесь", - кричал один из них.

По словам мигрантов, вчера один человек отравился едой, которую им дали. Он вынужден был ждать врачей шесть часов.

Позже правоохранители разогнали собравшихся у забора с помощью воды и слезоточивого газа.

Издание отмечает, что в этом лагере планируют поселить 800 мигрантов. Сейчас там находится 380 человек.

В сюжете ТСН сообщается, что накануне 289 нелегальных мигрантов пытались пересечь литовскую границу со стороны Беларуси. Литовские власти называет такое количество рекордным.

Литва и Беларусь: проблема мигрантов

В Литве наблюдается приток нелегальных мигрантов. С начала июля республика объявила чрезвычайную ситуацию, на границе началось строительство ограды, которую в дальнейшем планируют укрепить.

В миграционном кризисе Литва обвиняет Минск. В свою очередь белорусские власти уже заявляли, что справляются с охраной границы в должной мере.

В конце мая Лукашенко говорил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в Литву, через которую нелегалы продолжают путь в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Впоследствии Лукашенко сказал, что он не даст превратить страну в "отстойник" для нелегалов, а Минск занимается вопросом нелегальной миграции "ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно и финансово возможно".

Автор: Людмила Жерновская