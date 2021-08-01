За полдня 1 августа границу страны перешло более 200 мигрантов.

В воскресенье, 1 августа, границу Литвы перешло рекордное количество нелегалов из Беларуси.

С полуночи и до 13:00 пограничники задержали 216 человек, пишет Delfi.

Если поток не уменьшится, до конца этого дня, как отмечает издание, задержат 300-400. Ранее рекорд составлял 171 человек за сутки.

Представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис в воскресенье сказал журналистам, что никакой системы не осталось: если раньше нелегалы обычно переходили границу ночью и там, где нет видеокамер, то сейчас они идут через все участки и в любое время суток.

Литва и Беларусь: проблема мигрантов

В Литве наблюдается приток нелегальных мигрантов. С начала июля республика объявила чрезвычайную ситуацию, на границе началось строительство ограды, которую в дальнейшем планируют укрепить.

Читайте также"Дружеская помощь": Украина подарит Литве колючую проволоку для защиты от нелегалов из БеларусиВ миграционном кризисе Литва обвиняет Минск. В свою очередь белорусские власти уже заявляли, что справляются с охраной границы в должной мере.

В конце мая Лукашенко говорил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в Литву, через которую нелегалы продолжают путь в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Как подчеркнул впоследствии Лукашенко, он не даст превратить страну в "отстойник" для нелегалов, а Минск занимается вопросом нелегальной миграции "ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно и финансово возможно".

17 июля глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Беларусь угрожает его стране контрабандой радиоактивных материалов.

Автор: Катерина Комолова