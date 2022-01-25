По словам главы Минобороны Латвии, запрещая Украине получать оружие для защиты, Берлин "не поддерживает мир, а как раз наоборот".

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс жестко раскритиковал Германию из-за ее позиции относительно российской угрозе для Украины.

В интервью изданию Bild Пабрикс описал позицию Берлина как "отставшую во времени" и "позорную", передает Liga.net.

"Нынешняя политика Германии в отношении России никоим образом не отвечает требованиям НАТО, ЕС и немецких партнеров. Недостаточно этого и для нынешних противников Запада, одним из которых является Россия. Короче говоря, политика Германии в отношении России не соответствует нашему времени", - сказал Пабрикс.

Он назвал "большой ошибкой" намерение представителей Социал-демократической партии Германии передать Украине только военно-полевой госпиталь, а не оружие.

"Когда вы видите, как кого-то грабят на темной улице, и вы говорите жертве нападения: "Я помогу вам, вызвав скорую помощь после того, как вас изобьют", – этого недостаточно. Даже если вы заплатите за скорую помощь. Немецкие политики больше не понимают, что означает сдерживание. Должен сказать, что блокирование передачи эстонских гаубиц Украине воспринимается как позорная позиция во всех трех странах Балтии, а также во всех государствах Северной Европы", – заявил министр обороны Латвии.

Он акцентировал на праве каждой страны на самооборону, а "если вы запрещаете кому-либо получать средства защиты, вы не поддерживаете мир, а как раз наоборот".

По словам Пабрикса Берлин с одной стороны следует пацифистской послевоенной философии, а с другой имеет "очень тесные деловые и экономические связи" с Россией.

"Это бросает тень на все достижения, которые, как мы заявляем, являются краеугольными камнями ЕС. На самом деле позиция Германии больше не имеет ничего общего с ценностной внешней политикой. Если ничего не изменится, у Евросоюза нет будущего", – подчеркнул Пабрикс.

Он также заявил, что от Германии ждут, "наконец, что она возьмет на себя ведущую роль в Европе и примет меры, причем не сегодня и не завтра, а еще вчера".

"Германия должна стоять на стороне Европы и трансатлантического единства. Не где-то посередине", – сказал Пабрикс.

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Как сообщал УНИАН, Германия является одной из стран ЕС, которые отказываются предоставлять Украине оружие для защиты от российской агрессии. В частности, 14 декабря СМИ сообщили, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через агентство НАТО по поддержке и снабжению.

Кроме того, сообщалось, что эту возможность также блокировали Нидерланды. Однако недавно в Нидерландах изменили свою позицию и заявили, что их правительство открыто к военной помощи Украине в вопросе поставки оборонного вооружения.

30 декабря новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки оружия Украине. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности".

16 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить Украине вооружение. По словам украинского дипломата, нежелание нового правительства Германии поставлять оружие "очень огорчает" на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной. "Теперь настал момент истины, - кто есть настоящий друг", - подчеркнул Мельник.

17 января в Киеве глава МИД Германии заявила, что позиция Германии в вопросе поставки в Украину оружия остается неизменной.

18 января канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем отвлечь возможность вторжения Российской Федерации в Украину.

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