В Латвии раскритиковали сдержанность ряда стран Евросоюза в вопросе оказания военной помощи Украине.

Латвия готова предоставить Украине новые образцы вооружения на фоне нарастающей угрозы со стороны России.

Об этом 19 января на пресс-конференции сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, передает Deutsche Welle.

Какие именно единицы вооружения Рига готова предоставить Украине будет сообщено только после его получения Киевом.

Также министр заявил, что вопрос отправки военнослужащих Латвии не рассматривался.

В то же время Пабрикс осудил сдержанность ряда стран Европейского Союза в вопросах, касающихся оказания военной помощи Украине.

"Очень сожалею, что есть несколько европейских стран, которые по разным причинам не готовы к этому. Я не считаю это правильным", - подчеркнул министр обороны.

Читайте такжеГосдеп разрешил трем союзникам по НАТО поставить Украине американское оружие - СМИ

Как сообщал УНИАН, одной из стран, которые отказываются предоставлять Украине оружие является Германия. Так, 14 декабря СМИ сообщили, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через агентство НАТО по поддержке и снабжению. Кроме того, сообщалось, что эту возможность также блокировали Нидерланды.

30 декабря новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки оружия Украине. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности".

16 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить Украине вооружение. По словам украинского дипломата, нежелание нового правительства Германии поставлять оружие "очень огорчает" на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной. "Теперь настал момент истины, - кто есть настоящий друг", - подчеркнул Мельник.

17 января в Киеве глава МИД Германии заявила, что позиция Германии в вопросе поставки в Украину оружия остается неизменной.

18 января канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем отвлечь возможность вторжения Российской Федерации в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: