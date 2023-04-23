Пьяного товарища на теле прабабушки нашел внук.

Во временно оккупированном Крыма 21-летний "казак" избил и изнасиловал 94-летнюю прабабушку своего лучшего друга. Сейчас его семья угрожает родственникам потерпевшей убийством из-за заявления в полицию.

Как сообщает российский Телеграм-канал Mash, Сергей родом из села Изобильное. На днях он решил встретиться с одноклассником, чтобы выпить и вспомнить прошлое. Товарищ согласился, но уточнил, что будет дома через час, поэтому Сергей может подождать его дома с прабабушкой.

"Навеселе мужчина пришел в гости, разделся, озверел и набросился на пожилую женщину. Когда внук пострадавшей приехал, увидел своего спящего друга на теле прабабушки", - пишет канал.

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Проснувшись и поняв, что натворил, Сергей сбежал и спрятался в машине. Полиция выкурила его оттуда и отвезла в отделение. После этого родители молодого казака пообещали убить семью потерпевшей из-за того, что испортили жизнь сыну.

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