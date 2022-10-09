Ее возглавил первый заместитель руководителя Администрации президента Путина - Сергей Кириенко.

В Кремле появилась группа людей, которая хочет убрать военное руководство РФ и остановить мобилизацию.

Об этом заявил российский оппозиционер Илья Пономарев в эфире "Эспрессо".

Ее возглавил первый заместитель руководителя Администрации президента Путина - Сергей Кириенко.

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"В Кремле очень серьезная борьба после объявления мобилизации. Появилась партия антимобилизации, к которой приобщены Кадыров, Пригожин, Золотов и, де факто, ее возглавляет сам Кириенко. Это партия пытается "съесть" тех, кто отвечает за мобилизацию - Шойгу и Патрушева", - пояснил он.

По мнению Пономарева, эта группа хочет Золотова назначить министром обороны и сделать Кадырова его замом во главе Росгвардии.

"Это на самом деле огромная опасность для самого Путина, потому что, если Кадыров выйдет на федеральный уровень, это существенно. Решение заменить Шойгу, я считаю, что оно есть, а решения о назначении Золотова и Кадырова нет", - подытожил эксперт.

Борьба за власть в Кремле

Последний месяц в медиапространстве активно обсуждают возможную смену руководства рФ. Противостояние между Минобороны, Путиным и частными военными компаниями Пригожина, которые не подчиняются военному руководству, вышли на новый уровень, когда Кадыров открыто раскритиковал Шойгу за якобы бездарное управление солдатами.

По мнению западных аналитиков, кремлевские пропагандисты и ближайшее окружение Путина делают все, чтобы отбелить репутацию президента на фоне постоянных поражений на поле боя перед гражданами.

После подрыва Крымского моста, по сообщению украинской разведки, в Москве прошли тайные задержания военных. В город зашли "элиты" Росгвардии - дивизия имени Дзержинского.

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