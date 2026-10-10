Трамп призвал к смене президента в Украине

Трамп обвинил Зеленского в нежелании положить конец войне.

Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке создать проблемы для мира и выразил убеждение, что Украине нужен другой глава государства. Соответствующие заявления американского лидера публикует Clash Report.

Так, Трамп заявил, что у Зеленского якобы было "много-много" возможностей завершить войну с РФ, но он "решил этого не делать".

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"Мы сказали: можете делать с Россией всё, что хотите, но не наносите удары по нефтеперерабатывающим заводам, потому что это создаёт мировую проблему. А он хочет создавать проблемы всему миру. Он хочет создавать проблемы нашим фермерам и животноводам из-за дизельного топлива, потому что Россия поставляет значительную его часть на мировой рынок. И что он делает? Он идет и наносит удары по этим объектам", – сказал Трамп, общаясь с журналистами.

Однако на этом американский президент не остановился и повторил российский нарратив о необходимости смены власти в Украине.

"Я думаю, что Украине пора выбрать нового президента. Я предлагаю, чтобы у них появился новый лидер, который сможет заключить соглашение. Потому что он (Зеленский) мог заключить много соглашений, но по какой-то причине этого не делает", – сказал Трамп.

Трамп и Зеленский

Как писал УНИАН, ранее на этой неделе Трамп объявил о дизельном соглашении с РФ, в рамках которого США приостановят часть санкций против агрессора в обмен на поставки российского дизельного топлива в Америку. Президент Зеленский резко раскритиковал это решение и назвал его "слабым".

Кроме того, США требуют от Украины прекратить удары по российским НПЗ под угрозой отмены разведывательной помощи Киеву. При этом от РФ не требуется прекратить удары по украинской энергетике. В Киеве считают, что своими действиями Трамп фактически похоронил саму идею энергетического перемирия между Украиной и РФ.

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