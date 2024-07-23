Мио Нин рассказала, что глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, который находится с визитом в Китае, проведет переговоры со своим коллегой Ваном И.

Представительница китайского Министерства иностранных дел Мао Нин заявила, что Китай выступает за скорейшее прекращение огня и достижение "политического урегулирования" в войне Украины с РФ.

"Относительно кризиса в Украине, Китай выступает за скорейшее прекращение огня и достижение политического урегулирования. Служа интересам всех сторон, Китай и в дальнейшем будет стоять на стороне мира и диалога, поддерживать международное сотрудничество в достижении большего консенсуса и обеспечит жизнеспособный выход из запроса на политическое урегулирование", - сказала представительница, сообщает Суспільне.

Мио Нин также рассказала, что глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, который находится с визитом в Китае, проведет переговоры со своим коллегой Ваном И. По ее словам, они будут говорить о реализации "важного консенсуса" президентов обоих государств и углублении двустороннего сотрудничества по вопросам, представляющим "взаимный интерес".

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Визит Кулебы в Китай - детали

Ранее сообщалось, что Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23-25 июля совершит визит в Китай по приглашению министра иностранных дел КНР Ван И. Это будет его первая поездка в Пекин с начала полномасштабного российского вторжения.

"Во время встреч и переговоров стороны проведут обмен мнениями относительно актуального состояния и перспектив развития двусторонних отношений. Главной темой обсуждений станет поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира", - говорится в сообщении МИДа.

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