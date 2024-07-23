Фиксируется применение россиянами запрещенного оружия с отравляющими веществами.

На Покровском направлении враг активно применяет авиацию, идет непрерывно "мясными" штурмами и не отказывается от применения запрещенного оружия. Об этом рассказал в эфире телемарафона экс-депутат, ныне военный, главный сержант 109 бригады роты ударных БПЛА Егор Фирсов.

По его словам на направлении все время идут ожесточенные бои.

"Сложно, потому что враг использует все, начиная от авиации, авиабомб. И постоянные мясные штурмы малыми группами... Но враг несет огромные потери. Через каждые 50 метров на любой дороге на 10-15 км вглубь оккупированных территорий уничтожена какая-то техника врага стоит. То ли просто автомобиль, то ли "Урал", то ли "Град", то ли танк. Просто куча сожженного металлолома. И я думаю, что это существенно бьет по силам врага", - отметил Фирсов.

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Он утверждает, что из-за неприкрытого неба Силам обороны трудно, потому что падают КАБы, ФАБы.

"И трудно потому, что идут постоянные штурмы малыми группами - 5, 7, 10 орков. По ним трудно попасть дроном, потому что когда слышат звук, то сразу в рассыпную", - подчеркнул военный.

По словам Фирсова, на направлении есть преимущество россиян именно по количеству пехоты и применению ракет, которые прилетают на линию боевого соприкосновения и условный тыл - 10-20 км от линии фронта.

"Мирноград, Покровск - они пытаются нащупать наши тыловые позиции, но им это не удается и лупят они как всегда этим геноцидным способом - по домам обычных гражданских людей, по многоэтажкам", - сказал он.

Еще одно из преимуществ врага, отметил Фирсов, - это дальность дронов.

"То есть дроны типа Ланцет, Зала - они у них более дальнобойные, могут залетать на 30-50 км. Эти дроны более устойчивы к РЭБ, поэтому в этом есть преимущество. Но поверьте, в FPV-дронах мы на голову выше их лучших подразделений. Мы летаем легко почти на окраине Донецка. Есть там развязка Ясиноватая-Авдеевка-Донецк, мы туда залетаем и обязательно находим что-то интересное, условно "Урал", или танк, или что-то другое. Они думают, что это тыл и в 25 км от линии фронта можно чувствовать себя безопасно, но мы делаем так, чтобы они себя безопасно не чувствовали и у них там постоянно были проблемы", - прокомментировал военный.

На вопрос, использует ли враг боеприпасы с отравляющими веществами, как это делает на других направлениях, ответил, что да.

"Фиксируются такие случаи. Враг использует все что угодно, в том числе оружие, которое уже давно запрещено различными конвенциями, которое содержит отравляющие вещества - газы, такие себе осколки - они маленькие, как иголочки и когда разлетаются, то наносят поражение по всему телу. Человек, который получил это поражение истекает кровью. Остановить кровотечение почти невозможно", - отметил Фирсов.

Относительно обороны Торецка он сказал, что наши защитники держат город, несмотря на то, что там очень трудно.

"Это от нас недалеко. Торецк как и Авдеевка, Нью Йорк, как любой город имеет ряд определенных характеристик, которые дают возможность держать оборону, в отличие от открытого поля, где трудно качественно окопаться. Побратимы, которые защищают, держатся и делают все зависящее от себя, чтобы Торецк выстоял", - сказал Фирсов.

Война в Украине - ситуация на Покровском направлении

Россияне уже длительное время сосредоточенно штурмуют позиции украинских сил на Покровском направлении. В частности за прошедшие сутки на этом и Краматорском направлениях было горячее всего, сообщил утром Генштаб. Отмечалось, что на фронте за прошедшие сутки было зафиксировано 155 боестолкновений, более 40 из них - на Покровском направлении. Так, наши защитники отбили 43 штурмовые действия в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Новоалександровка, Ивановка, Тимофеевка, Лозоватское, Прогресс, Новоселовка Первая, Волчье, Яснобродовка, Уманское и Калиново. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки, информировали в Генштабе.

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