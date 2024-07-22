Визит украинского министра состоится по приглашению китайской стороны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23-25 июля совершит визит в Китай по приглашению министра иностранных дел КНР Ван И. Об этом сообщает отечественное Министерство иностранных дел.

"Во время встреч и переговоров стороны проведут обмен мнениями относительно актуального состояния и перспектив развития двусторонних отношений. Главной темой обсуждений станет поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира", - говорится в сообщении.

Война в Украине - роль Китая

Bloomberg в начале месяца писало, что российский диктатор Владимир Путин предложил создать новую евразийскую архитектуру безопасности, которая основана на углублении союза Москвы с Пекином. Таким образом президент РФ хочет бросить вызов порядку в Европе, который был организован после холодной войны, где доминируют США и их партнеры.

Видео дня

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что зависимость России от Китая выросла настолько, что Пекин при желании мог бы прекратить войну в Украине одним звонком председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Об этом он сказал в интервью в Хельсинки.

Президент Китая Си Цзиньпин пытался изобразить Китай как нейтрального игрока в дискуссиях о войне, но его правительство критиковало Россию за нападения на гражданское население и угрозы применения ядерного оружия. Китай принципиально выступает против международных санкций в отношении РФ. При этом, как пишут СМИ, "тихо" помогает России вести агрессию, в частности, разрабатывает ударные беспилотники для РФ.

Китай не принимал участия в саммите мира в Швейцарии. Китайские власти продвигают собственный план мира, который поддерживает Кремль.

Вас также могут заинтересовать новости: