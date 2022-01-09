После протестов в стране задержаны почти 6 тыс. человек, среди них есть иностранцы.

В Казахстане ряд стратегических объектов переданы под охрану объединенному "миротворческому" контингенту государств-участников Организации Договора коллективной безопасности.

Как говорится на официальном сайте президента Республики Казахстан, об этом шла речь во время заседания оперативного штаба под председательством главы страны Касыма-Жомарта Токаева.

В сообщении отмечается, что силовыми структурами продолжается "зачистка" населенных пунктов.

Также возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тысячи человек, среди них есть значительное количество иностранцев.

Читайте такжеВ Алматы расстреляли авто с детьми: погибла четырехлетняя девочка"Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что силовыми структурами будут приняты все необходимые меры по полному восстановлению общественного порядка и безопасности в стране", – говорится в сообщении.

Также президент Казахстана поручил создать правительственную комиссию "по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах".

Напомним, в Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введение демократических изменений.

Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

5 января правительство Казахстана ушло в отставку. По всей стране был введен режим ЧС.

Самая сложная ситуация сложилась в Алматы, где демонстранты захватили здания городской администрации, прокуратуры, аэропорт. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего Касым-Жомарт Токаев объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи в наведении порядка" у ОДКБ.

Россия, Беларусь и Армения уже отправили своих военных в Казахстан.

6 января в Алматы силовики зачистили от протестующих площадь Республики.

7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он отметил, что мирные переговоры с "вооруженными и подготовленными бандитами" неуместны, поэтому их нужно уничтожать, это будет сделано в ближайшее время.

Также Токаев сообщил, что режим ЧС будет поэтапно снят в регионах страны, где ситуация нормализовалась, а все требования граждан Казахстана, которые выражались в мирных формах, были услышаны.

По официальным данным, во время столкновений в разных городах Казахстана погибли 44 человека, в том числе 18 силовиков.

Справка УНИАН. ОДКБ – военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года. Членами ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

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