По словам пресс-секретаря экс-президента Казахстана, он сам принял решение передать пост главы Совбеза Токаеву.

Пресс-секретарь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай заявил, что передача поста председателя Совета безопасности Касым-Жомарту Токаеву была добровольной.

Как пишет Telegram-канал Orda, Укибай уверяет, что Назарбаев "сам принял решение передать пост": "…так как беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны". Всю другую информацию об этом он назвал "лживыми слухами и провокационными записями" в СМИ.

Кроме того, Айдос Укибай заявил, что все эти дни Назарбаев находился Нур-Султане. Ранее сообщалось, что он якобы покинул Казахстан вместе с дочерьми и их семьями.

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требовали отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

Читайте такжеКазахстан: россияне на бронетехнике начали охранять космодром БайконурВ связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чтобы войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".

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