На данный момент полиция Казахстана завела 125 уголовных дел, связанных с беспорядками.

Власти Казахстана показали видео задержанных протестующих и изъятого у них боевого арсенала (ружья, пистолеты, автоматы, коктейли Молотова).

Ролик опубликовал Telegram-канал Orda.

Кроме оружия, у задержанных изымали алкоголь и паспорта иностранных государств.

По данным МВД Казахстана, за участие в беспорядках на данный момент задержано 5 135 человек.

Читайте такжеРоссия продолжает перебрасывать войска в Казахстан (видео)Полиция завела 125 уголовных дел, связанных с беспорядками, в том числе по фактам применения насилия, убийств, грабежей.

Протесты в Казахстане: что известно на данный момент

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. В итоге протесты перерослы в массовые беспорядки: задержаны более 5 тысяч человек, сумма ущерба перевалила за 212 миллионов долларов.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств ОДКБ, чтобы войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направили в Казахстан.

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