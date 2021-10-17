Грабительница разбивала стеклянные окна или двери кувалдой, а затем выносила из домов ювелирные изделия, часы, столовое серебро и другие предметы.

Жительница нью-йоркского Бронкса грабила дома скорбящих людей, пока те были на похоронах своих супругов.

Об этом пишет New York Post.

В 2017-2018 годах 30-летняя Латония Стюарт ограбила шесть домов в округе Вестчестер. Женщина искала в интернете некрологи, а затем приходила к своим жертвам домой. Ничего не подозревающие жильцы были в это время на поминках или похоронах своих умерших мужей и жен.

Стюарт разбивала стеклянные окна или двери кувалдой, а затем выносила из домов ювелирные изделия, часы, столовое серебро и другие предметы.

Читайте такжеРоссийская пенсионерка застряла в саркофаге святого Лазаря на Кипре (видео)Женщину арестовали 1 мая 2018 года, когда полицейские Гринбурга заметили ее уезжающей из одного из ограбленных домов. При задержании у нее нашли драгоценностями, а в смартфоне - посещенный сайт с некрологами.

Серийной грабительнице грозит до 15 лет за решеткой по каждому из шести пунктов обвинения. Приговор ей должны вынести 22 ноября.

Ранее в Нью-Йорке мужчина украл у 10-летней девочки мобильный телефон, а затем сбежал на ее розовом детском велосипеде с бабочками.

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Автор: Катерина Комолова