В США раритетный дом Чемберлейнов переправили на барже (видео)

Обошлось такое решение хозяевам в один миллион долларов.

В штате Мэриленд на барже переправили раритетный дом, которому более 250 лет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Дом в георгианском стиле принадлежал семейству Чемберлейнов еще до провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки. Владельцы уникального имения переезжали, однако расставаться с уникальным сооружением им было обидно. Поэтому решили его прихватить с собой.

Никакого другого способа, кроме переправы рекой, не нашли. Дом преодолел на барже 80 километров. Обошлось такое решение хозяевам в один миллион долларов.

«Мы не смогли перевезти дом по дороге, поэтому мы переместили наше жилище к причалу, погрузили на баржу, выплыли в бухту и, в конце концов, доставили его на новый участок, который приобрели», - рассказал хозяин дома.