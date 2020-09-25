Крыса стала лауреатом престижной британской награды / фото PDSA/PA
Крысу наградили престижной золотой медалью за то, что она уже 7 лет обезвреживает мины в Камбодже.
Об этом сообщает ВВС.
Читайте такжеКурьез в прямом эфире: оператор случайно показал грудь ведущей (видео)
Как сообщается, крыса по кличке Магава за свою "карьеру" обнаружила 39 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов.
Британская благотворительная ветеринарная организация PDSA вручила ей свою Золотую медаль за «спасительную верность долгу при обнаружении и обезвреживании смертоносных мин в Камбодже».
Считается, что в этой стране Юго-Восточной Азии установлено до шести миллионов наземных мин.
Из 30 животных, получивших эту награду, Магава - первая крыса.
Вас также могут заинтересовать другие курьезные новости:
- Американец встречал с дробовиком туристов, снимавших дом на Airbnb (фото)
- Застрял снаряд: Зеленский приехал посмотреть на работу Javelin, но тот не сработал (видео)
- В Киеве пьяная женщина-водитель пыталась подкупить копов "вином и жареным мясом дома" (видео)
- Раздели и отшлепали: блогеры устроили БДСМ-перформанс на Крещатике (видео)
- Во Вьетнаме женщина стирала и продавала использованные презервативы: собралось более 300 тысяч изделий (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram