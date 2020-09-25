Крыса-герой уже семь лет обезвреживает мины в Камбодже.

Крысу наградили престижной золотой медалью за то, что она уже 7 лет обезвреживает мины в Камбодже.

Об этом сообщает ВВС.

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Как сообщается, крыса по кличке Магава за свою "карьеру" обнаружила 39 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов.

Британская благотворительная ветеринарная организация PDSA вручила ей свою Золотую медаль за «спасительную верность долгу при обнаружении и обезвреживании смертоносных мин в Камбодже».

Считается, что в этой стране Юго-Восточной Азии установлено до шести миллионов наземных мин.

Из 30 животных, получивших эту награду, Магава - первая крыса.

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Перевод: Екатерина Лиманская