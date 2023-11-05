Заявления министра наследия Амихая Элияху "не основаны на реальности", говорит премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Министр наследия Израиля Амихай Элияху был отстранен от должности на неопределенный срок после того, как он сказал в интервью, что сброс ядерной бомбы на сектор Газа был "одной из возможностей", пишет Politico.

"Заявления Элияху не соответствуют действительности", - подчеркнул премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Израиль и его вооруженные силы "действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права, чтобы не причинять вреда невинным людям", добавил премьер-министр.

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Член ультранационалистической партии "Оцма Иегудит" ("Еврейская власть") Элияху ранее в воскресенье заявил в радиоинтервью, что, поскольку "в секторе Газа нет некомбатантов", применение атомного оружия против палестинского анклава является "одной из возможностей".

Позже Элиягу попытался исправить свое заявление, заявив, что "всем разумным людям ясно", что его упоминание о ядерном оружии было "метафорическим".

Лидер оппозиции Яир Липид потребовал немедленного отстранения Элиягу, осуждая "шокирующее и безумное заявление безответственного министра".

Широко распространено мнение, что Израиль, имеющий одну из самых мощных армий на Ближнем Востоке, обладает ядерным оружием, хотя он никогда публично не проводил ядерные испытания.

Нападение ХАМАС на Израиль - что известно

Напомним, правительство Нетаньяху подверглось резкой критике из-за неспособности израильской разведки предотвратить внезапные нападения палестинской группировки ХАМАС, в результате которых 7 октября на израильской земле погибло более 1400 человек. Еще сотни заложников были перевезены на территорию сектора Газа. Правительство также подверглось критике за отсутствие поддержки, оказанной пострадавшим от нападений.

В ответ правительство Израиля приказало провести "полную блокаду" сектора Газа, ограничив весь доступ к продовольствию, воде и топливу в палестинском анклаве, который контролируется группировкой ХАМАС и где проживают 2,3 миллиона человек в последний месяц.

По данным органов здравоохранения в секторе Газа, находящихся под контролем ХАМАСа, в результате операции Израиля против Газы погибли более 9400 человек. Удары Израиля также якобы привели к поражению ряда невоенных целей, в том числе близлежащим лагерям беженцев и колонне машин скорой помощи, которая, по словам Израиля, использовалась ХАМАС.

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за резолюцию, призывающую к немедленному прекращению боевых действий между Израилем и ХАМАСом. При этом, Генассамблея отклонила поправку Канады с осуждением действий ХАМАС. Израиль отверг призыв ООН к прекращению огня в Газе, а глава МИД страны назвал это решение "презренным".

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