Глава Всемирной организации здравоохранения просит немедленно предоставить медицинскую помощь для выяснения состояния здоровья заложников.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала ХАМАС предоставить доказательства жизни заложников, которых он удерживает в секторе Газа, и освободить их всех по состоянию здоровья.

"Многие заложники, в том числе дети, женщины и пожилые люди, уже имеют проблемы со здоровьем, требующие срочного и постоянного ухода и лечения", - заявил в своем заявлении глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет Telegraph.

В ВОЗ заявили, что Международному комитету Красного Креста должен быть предоставлен немедленный медицинский доступ для выяснения состояния здоровья заложников, добавив, что он готов предоставить любую необходимую медицинскую помощь.

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"Существует острая необходимость того, чтобы похитители заложников представили признаки жизни, доказательства оказания медицинской помощи и немедленного освобождения по гуманитарным и медицинским соображениям всех похищенных", - сказал Гебрейесус.

Он добавил: "Психическая травма, с которой сталкиваются похищенные и их семьи, остра, и психосоциальная поддержка имеет большое значение".

Гебреисус заявил, что ВОЗ сделает "все возможное, чтобы поддержать медицинские и гуманитарные потребности тех, кто находится в плену".

Война между Израилем и ХАМАС

Это произошло в тот момент, когда израильские войска и танки начали ночной наземный рейд на север Газы. Армия обороны Израиля заявила, что несколько целей ХАМАС были поражены, чтобы "подготовить поле боя" перед широко ожидаемым наземным вторжением.

По меньшей мере 200 заложников были взяты в плен боевиками ХАМАС во время нападений на Израиль 7 октября, в результате которых погибло 1400 человек, в основном мирных жителей.

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