Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан после принятия резолюции заявил, что ООН утратила свою легитимность и предпочла поддерживать "нацистских террористов".

Израиль отвергает призыв к прекращению огня в Газе, одобренный Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в пятницу, а глава МИД страны назвал это решение "презренным".

"Мы категорически отвергаем вызывающий презрение призыв Генеральной Ассамблеи ООН к прекращению огня. Израиль намерен уничтожить ХАМАС точно так же, как мир поступил с нацистами и ИГИЛ", - заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан после принятия резолюции заявил, что ООН утратила свою легитимность и предпочла поддерживать "нацистских террористов".

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"Сегодняшний день войдет в историю как позорный. Мы все стали свидетелями того, что ООН больше не имеет ни капли легитимности и значимости. Сегодня было доказано, что ООН не обязана бороться со злодеяниями, а поощряет их! Иначе невозможно понять безумие принятия резолюции, в которой ХАМАС даже не фигурирует...", - сказал Эрдан.

"Большинство международного сообщества показало, что оно предпочитает поддерживать защиту нацистских террористов, а не поддерживать законопослушное государство Израиль в защите своего гражданского населения", - добавил он, назвав ООН "гнилым и жалким организмом".

Война в Израиле 2023 - резолюция ООН

Как сообщал УНИАН, Генеральная Ассамблея ООН проголосовала в пятницу за резолюцию, призывающую к немедленному прекращению боевых действий между Израилем и ХАМАСом. Всего "за" резолюцию проголосовали 120 стран, "против" - 14 стран, включая США и Израиль. Еще 45 стран "воздержались" при голосовании, среди которых - Украина.

При этом, Генассамблея ООН не приняла поправку Канады, в которой осуждаются действия ХАМАС.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Совете Безопасности ООН заявил, что "палестинский народ подвергается оккупации в течение 56 лет". В ответ постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан потребовал отставки генсека.

Напомним, 7 октября в результате нападения ХАМАСа на Израиль террористы убили более 1400 человек, преимущественно мирных жителей, а также захватили около 200 заложников, которых увезли в сектор Газа. В ответ Израиль начал операцию "Железные мечи" и наносит воздушные удары по сектору Газа. Также Иерусалим готовится к наземной операцию, цель которой - окончательное уничтожение группировки ХАМАС.

Президент США Джо Байден поддержал Израиль в его борьбе с боевиками ХАМАС, но разграничил террористов и палестинский народ, призвав защищать мирных жителей в Газе.

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