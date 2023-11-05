Израильский министр Амихай Элиягу указал, что ядерный удар - возможный вариант действий сил ЦАХАЛ в отношении сектора Газа.

Министр по делам наследия Израиля Амихай Элиягу допустил, что ЦАХАЛ может ударить по сектору Газа ядерным оружием и заставил действующего главу правительства Биньямина Нетаньяху "краснеть" за этот скандал.

Соответствующее заявление чиновник от правой партии Израиля "Отсма Иегудит" сделал в интервью "Радио Коль Берама". В ответ на вопрос, стоит ли сбросить атомную бомбу на группировку ХАМАС в секторе Газа, Амихай Элиягу заявил:

"Это одна из возможностей"

Элиягу не входит в состав кабинета безопасности Израиля, который отвечает за принятие решений в военное время и не имеет никакого отношения к решениям Иерусалима в войне против ЦАХАЛ, указывает The Times of Israil.

В то же время СМИ отмечает, что позже Амихай Элиягу назвал вариант сбросить атомную бомбу на Газу "метафорой".

"Любому, у кого есть мозг, понятно, что замечание об атомной бомбе было метафорическим", - заявил он в социальных сетях.

Амихай Элиягу указал, что Израиль действительно должен дать непропорционально сильный ответ на террор, который устроили боевики ХАМАС против его страны. Это единственная формула, с помощью которой демократии могут бороться с террором, акцентировал он.

За такие неосторожные заявления премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отстранил Амихая Элиаху от участия в заседаниях правительства на неопределенный срок, сообщает издание.

The Times of Israil отмечает, что заявление министра по делам наследия Израиля получило широкий резонанс: его раскритиковал весь политический корпус страны. В том числе Нетаньяху, который назвал заявление Амихая Элиаху "оторванным от реальности".

ХАМАС заблокировал выезд из Газы для иностранцев

Накануне CNN сообщил, что ХАМАС заблокировал эвакуацию из Сектора Газа для иностранцев. Ранее для граждан других стран такую возможность открыл Египет.

Как сообщил один американский чиновник телеканала, террористы ставят условие: они будут мешать эвакуации до тех пор, пока в Египет не заберут всех раненых палестинцев.

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