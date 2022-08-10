19-летнему итальянцу в случае доказательства вины грозит от двух до семи лет лишения свободы.

Прокуратура Генуи объявила обвинение 19-летнему гражданину Италии, стороннику ультраправого движения "Каза Паунд" Кевину Чьяппалоне, который воевал в Украине на стороне Вооруженных сил.

Как сообщает агентство ANSA, заместитель прокурора Генуи Марко Дзокко обвиняет Чьяппалоне в том, что он является наемником, который вступил в ряды "Украинской Интернациональной бригады" (вероятно, речь идет о Интернациональном легионе).

Отдел общих расследований и специальных операций Италии (DIGOS) начал расследование после интервью Чьяппалоне еженедельнику Panorama, где он рассказал, что решил помочь в обороне Украины после заявлений Владимира Путина о "денацификации".

Следствие отметило, что 19-летний итальянец не имел военного опыта и уехал из страны в мае, вероятно прибыв в Украину через польскую границу. С его фото в соцсетях следует, что после военной подготовки он попал на Донбасс.

Сейчас Чьяппалоне является единственным подозреваемым по делу, но DIGOS не исключает, что в Украине могут воевать другие граждане Италии, а в стране может существовать "сеть вербовщиков".

19-летний итальянец является сторонником неофашистского движения "Каза Паунд", которое насчитывает около 6 тыс. участников.

Участники "Каза Паунд" сказали следователям, что Чьяппалоне самостоятельно нашел информацию о присоединении к украинскому сопротивлению через интернет, добрался до Польши самолетом, после чего автобусом поехал в Украину.

Итальянцу в случае доказательства вины грозит от двух до семи лет лишения свободы. Как уточняет ANSA, это первое обвинение в "наемничестве", выдвинутое гражданину Италии из-за участия в войне в Украине.

Как сообщал УНИАН, 24 июля польский боец смешанных единоборств Томек Валентек погиб в боях, защищая Украину от российских оккупантов.

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