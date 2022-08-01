В их числе военные и волонтер.

В так называемой "ДНР" решили "судить" еще 5 взятых в плен иностранных граждан.

Как сообщает российская служба BBC, "верховный суд ДНР" получил новое "дело" в отношении 5 человек.

Это Пребег Векослав из Хорватии, Джон Хардинг, Дилан Хили и Эндрю Хилл из Великобритании, Матиас Густавссон из Швеции.

Оккупанты цинично заявляют, что все взятые в плен входили в полк "Азов". Им предъявляют обвинения в наемничестве.

Что известно о взятых в плен?

35-летний Эндрю Хилл - член Интернационального легиона обороны Украины. Спикер легиона Дамьен Магру сообщал о его исчезновении 13 июня. Тогда его судьба не была известна. Впоследствии российские пропагандисты показывали по телевидению Хилла с перевязанной левой рукой и импровизированной повязкой на голове.

22-летней волонтер Дилан Хили пропал 25 апреля вместе с другим волонтером, 45-летним Полом Юри (умер в плену). Волонтеры, как отметил соучредитель некоммерческой организации Presidium Network, с которой они сотрудничали, пропали 25 апреля. Они готовили эвакуацию мирных жителей из района к югу от Запорожья.

Российские пропагандисты утверждали, что Хилл и Хили были были взяты в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области соответственно. Им были выдвинуты обвинения в начале июля.

55-летний британец Джон Хардинг попал в плен в Мариуполе. Это произошло в мае. Российские пропагандисты также снимали с ним видео, где он рассказывал, что был парамедиком с 2018 года и якобы был членом полка "Азов". В ролике он обращался к премьеру Борису Джонсону и заявлял, что ему может грозить смертная казнь.

Векослав Пребег воевал на стороне ВСУ в Мариуполе. Взятие его в плен МИД Хорвартии подтвердил 7 мая. Российские пропагандисты публиковали с ним видео, на которых хорват повторял российские фейки про "нацистов" в полку "Азов".

Информации о попавшем в плен Матиасе Густавссоне в открытых источниках нет.

Как писал УНИАН, ранее оккупантами в "ДНР" британцы (28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер) и гражданин Марокко Сааудун Брахим были приговорены к смертной казни. Двое из них обжаловали приговор.

По словам спикера Интернационального легиона Дамьена Магру, в конце июля их перевезли на Донбасс, вероятно, для вынесения приговора в виде смертной казни.

Также ранее стало известно о трех американских добровольцах, исчезнувших во время боевых действий в Украине. Это 39-летний Александр Дрюк, 27-летний Энди Хьюн и 35-летний Суэди Мурекези.

Вас также могут заинтересовать новости: