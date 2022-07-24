Польский доброволец воевал в интернациональном легионе.

Польский боец смешанных единоборств Томек Валентек погиб в боях, защищая Украину от российских оккупантов.

Об этом сообщила организация смешанных боевых искусств MMA Polska.

"С большой грустью мы восприняли информацию о гибели Томка, который как польский доброволец воевал в легионе интернациональной обороны Украины и там погиб", - говорится в сообщении.

Там отметили, что Томек Валентек принял участие и выиграл второй чемпионат ММА, организованный в Гливице.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно, что четверо иностранных военных погибли на Донбассе, попав в засаду. Их командир Руслан Мирошниченко заявил, что погибли Люк "Скайуокер" Люцишин и Брайан Янг. Вместе с ними погибли Эмиль-Антуан Руа-Сируа из Канады и Эдвард Селандер Патриньяни из Швеции. Это произошло 18 июля.

Вас также могут заинтересовать новости: