Он не смог получить необходимые документы от воинской части.

Датчанину Карлу Бальдерсону, присоединившемуся к интернациональному легиону Украины, сказали покинуть страну.

Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.

Соответствующее уведомление он получил от Государственной миграционной службы Украины.

"Причина в отсутствии документов для моей работы в Украине. Я был в 3-х разных воинских частях в Украине. Я долго боролся, чтобы получить работу. Теперь мне сказали, что я должен покинуть страну!" - написал Бальдерсон.

Военнослужащий отметил, что может получить до 10 лет тюремного заключения, если вернется в Данию без военных документов.

"Я не заинтересован в выезде из Украины. Мне кажется, что это нелепо и неуважительно. Они должны будут арестовать меня и вышвырнуть из страны, чтобы я уехал", - подчеркнул он.

Мужчина отметил, что последние два месяца ведет диалог со всеми подразделениями по поводу своей работы в Украине.

"Это война и военные заняты другой работой, поэтому меня должны выкинуть из страны? Это, должно быть, чертова шутка", - написал доброволец.

Напомним, что Карл Бальдерсон помогал освобождать захваченные армией РФ города в Киевской области, а также эвакуировал мирных граждан.

"Я воюю в Украине из любви к народу. В этой ужасной войне я не герой. Для меня каждый герой, кто воюет добровольно", - рассказывал он.

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