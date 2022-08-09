Датчанину Карлу Бальдерсону, присоединившемуся к интернациональному легиону Украины, сказали покинуть страну.
Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.
Соответствующее уведомление он получил от Государственной миграционной службы Украины.
"Причина в отсутствии документов для моей работы в Украине. Я был в 3-х разных воинских частях в Украине. Я долго боролся, чтобы получить работу. Теперь мне сказали, что я должен покинуть страну!" - написал Бальдерсон.
Военнослужащий отметил, что может получить до 10 лет тюремного заключения, если вернется в Данию без военных документов.
"Я не заинтересован в выезде из Украины. Мне кажется, что это нелепо и неуважительно. Они должны будут арестовать меня и вышвырнуть из страны, чтобы я уехал", - подчеркнул он.
Мужчина отметил, что последние два месяца ведет диалог со всеми подразделениями по поводу своей работы в Украине.
"Это война и военные заняты другой работой, поэтому меня должны выкинуть из страны? Это, должно быть, чертова шутка", - написал доброволец.
Напомним, что Карл Бальдерсон помогал освобождать захваченные армией РФ города в Киевской области, а также эвакуировал мирных граждан.
"Я воюю в Украине из любви к народу. В этой ужасной войне я не герой. Для меня каждый герой, кто воюет добровольно", - рассказывал он.