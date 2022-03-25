Отметим, ВСУ перешли в контрнаступление на Киевщине.

В Ирпене на Киевщине грузинские бойцы Интернационального легиона проводят зачистки от российских оккупантов, проверяя улицы и здания на присутствие врага.

В YouTube появилось видео зачистки украинского "города-героя". На кадрах видно, что бойцы находятся в разрушенном оккупантами Ирпене, который стал одним из камней преткновения россиян на пути в Киев.

Напомним, 24 марта президент Украины Владимир Зеленский присвоил Ирпеню, а также Буче, Николаеву и Ахтырке звания "городов-героев".

Ранее, как писал УНИАН, стало известно, что ВСУ перешли в контрнаступление на Киевщине. В частности, серьезные бои шли в районе Барышевки, Гостомеля и Ирпеня.

Справка УНИАН. Интернациональный легион территориальной обороны Украины - воинская часть, в которой служат военные добровольцы - граждане других стран. Создана Правительством Украины по инициативе президента Владимира Зеленского 27 февраля для борьбы с агрессией России в Украине.

На сегодня на стороне украинцев воюют представители разных национальностей. В частности, чеченцы, бойцы международного миротворческого батальона имени Шейха Мансура, участвуют в боевых действиях под Киевом.

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