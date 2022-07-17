Эти бойцы уже берут первых пленных, захватывают первые трофеи, получают помощь от сограждан.

Начав войну против Украины, Путин приблизил собственный конец. Наконец-то у российской оппозиции появилось боевое крыло - легион "Свобода России".

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, из всей России в легион потянулись люди, которые понимают, что путинский режим ведет страну к катастрофе.

Как рассказал один из бойцов "Свободы России", его отца уволили с работы, потому что он выступил против так называемой "спецоперации". А первая женщина-легионер не смогла простить Путину смерти самого близкого человека: "кадыровцы" расстреляли ее мужа, отказавшегося вести своих подчиненных на убой в Украину. Она обратилась к российским солдатам и заверила, что президент РФ уже проиграл эту войну.

"Обращаюсь к российским солдатам: ребята, Путин уже проиграл эту войну. Невозможно выиграть войну у всего мира", — отметила боец. И добавила, что победить можно, лишь воюя за правду.

Кто-то из легиона "Свобода России" скрывает свое лицо, кто-то уже может его открыть, как бывший вице-президент российского "Газпромбанка" Игорь Волобуев.

Как говорится в сюжете, эти бойцы уже берут первых пленных, захватывают первые трофеи, получают помощь от сограждан.

"Они пускают корни по всей России. Все чаще буква Л и бело-синий флаг - новый флаг РФ без кроваво-красной полосы - можно увидеть в регионах огромной страны.

Отмечается, что каждый может сделать вклад в раскачивание путинского режима: распространять агитационные материалы с символикой легиона, постить истории жителей Украины, пострадавших от агрессии РФ.

Как сообщал УНИАН, 30 марта стало известно, что за Украину против российских оккупантов вызвался воевать легион "Свободная Россия", который был сформирован из роты (более 100 человек) армии РФ, добровольно перешедшей на украинскую сторону.

В легионе выразили общее пожелание от всех добровольцев провести первый бой против "цепных собак режима Путина – кадыровцев".

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