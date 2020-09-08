Джузеппе Мастини терроризировал Рим в 1970-х и 1980-х годах: на его счету убийства, похищения людей и захват заложников.

Итальянская полиция разыскивает осужденного на пожизненное заключение серийного убийцу Джузеппе Мастини, который уже в третий раз бежал из тюрьмы.

Читайте такжеИталия планирует продлить чрезвычайное положение до конца октября

Об этом со ссылкой на Ansa сообщает «Европейская правда».

Отмечается, что 60-летний преступник сбежал во время однодневного освобождения из тюрьмы строгого режима в городе Сассари.

Мастини терроризировал Рим в 1970-х и 1980-х годах. Среди его преступлений - убийства, похищения людей и кражи со взломом. В 1989 году его приговорили к пожизненному заключению.

Впервые Мастини бежал из тюрьмы в 1987 году, тогда он также не вернулся после временного освобождения из тюрьмы. Два года он находился в розыске. За это время успел совершить ограбление, убил полицейского и ранил другого, а также взял в заложники молодую девушку.

Еще одно временное освобождение Мастини получил в 2014 году. Оно было заполнено «с нарушениями», хотя остается неясным, сбежал ли он в тот раз. В июне 2017 году преступник снова убежал с помощью того же метода.

Побег Мастини оживил политический спор по пересмотру норм разрешений на временное освобождение в случае совершения определенных преступлений. Сообщается, что с февраля 2019 суды в Италии предоставили 13 разрешений на временное освобождение осужденным к пожизненному лишению свободы: практически в один месяц, за исключением периода карантина.

Другие новости из Италии

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров