В Шотландии украинские эмигранты расчистили гигантский герб, установленный в высокогорье.
Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Каменную плиту с изображением герба Богдан и Наталья Настюк нашли еще в 2019 году.
Выяснилось, что двухметровый тризуб в память о родной земле установили в этой местности бывшие украинские военнопленные, которые служили в дивизии "Галичина" и Украинской повстанческой армии.
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"Они построили здесь свою маленькую Украину", - сказал Богдан Настюк.
Стелу с тризубом очистили от мха, отмыли и установили указатель.
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