Его установили еще в 1949 году.

В Шотландии украинские эмигранты расчистили гигантский герб, установленный в высокогорье.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Каменную плиту с изображением герба Богдан и Наталья Настюк нашли еще в 2019 году.

Выяснилось, что двухметровый тризуб в память о родной земле установили в этой местности бывшие украинские военнопленные, которые служили в дивизии "Галичина" и Украинской повстанческой армии.

Читайте такжеСША пересмотрят подход к применению санкций - WSJВ 1947 году, после окончания Второй мировой войны освобожденных из немецких лагерей воинов приютила Великобритания, часть из них оказалась в Шотландии на сельскохозяйственных работах.

"Они построили здесь свою маленькую Украину", - сказал Богдан Настюк.

Стелу с тризубом очистили от мха, отмыли и установили указатель.

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Автор: Людмила Жерновская