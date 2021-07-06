Впрочем, эксперты напоминают, что люди могут передавать коронавирус, даже если сами не больны, хотя они привиты и не имеют симптомов.

После того, как вакцина от коронавируса будет предложена всем желающим, ограничения, направленные на сдерживание пандемии коронавируса в Германии, должны быть отменены.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает Европейская правда со ссылкой на DPA.

"Это ожидается в течение августа. После того, как все в Германии получат предложение о вакцинации, больше не будет существовать никакого юридического или политического обоснования каких-либо ограничений", - сказал Маас.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, до 21 сентября всем будут предложены прививки. В то же время, министр здравоохранения Йенс Шпан заявил, что это может произойти уже в конце этого месяца.

Немецкое общество иммунологов (DGfI) предупреждает, что коллективный иммунитет может быть невозможен без вакцинации детей и подростков. Однако, прививки еще не утверждены для детей.

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"Как правило, предполагается наличие коллективного иммунитета, когда от 60 до 70 процентов населения будут защищены от возбудителя. Но это предполагает, что патоген не может размножаться у этих лиц", - заявил вице-президент DGfI Рейнхольд Форстер.

Он отмечает, что с коронавирусом ситуация совсем другая, ведь люди могут передавать его, даже если сами не больны, хотя они привиты и не имеют симптомов.

По данным немецкого Института Роберта Коха (RKI), по крайней мере 85% населения в возрасте от 12 до 59 лет и 90% от 60 лет и старше должны быть полностью вакцинированы для борьбы с мутацией коронавируса "Дельта".

На сегодня еще не утверждено ни одной вакцины для детей до 12 лет.

Отмечается, что по состоянию на воскресенье, 4 июля, 56,5% населения Германии получили по крайней мере одну дозу вакцины, а 38,9% были полностью вакцинированы.

Вакцинация от коронавируса

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Автор: Александр Топчий