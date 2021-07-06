Отмечается, что будет разыграно несколько билетов на финал Евро-2020, который пройдет на Уэмбли в Лондоне, а также 50 пар билетов на фан-зону на Трафальгарской площади.

Мэр Лондона Садик Хан объявил розыгрыш билетов на финал чемпионата Европы-2020. Победителей будут выбирать среди тех, кто получит прививку от коронавируса.

Об этом сообщает Sky news.

"В воскресенье Англия может сыграть свою самую большую игру с 1966 года - и людям, которые получат первую вакцину от коронавируса, предлагается шанс выиграть билеты на финал чемпионата", - говорится в сообщении.

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По его словам, будет разыграно несколько билетов на финал Евро-2020, который пройдет на Уэмбли в Лондоне, а также 50 пар билетов на фан-зону на Трафальгарской площади.

Указано, чтобы участвовать в розыгрыше людям необходимо предъявить доказательства, что они получили первую дозу препарата в центре вакцинации или записались на прием. Кроме этого, лица, которые опубликуют в свои социальных сетях сообщение о наличии вакцины или запись на прививку, будут указаны в розыгрыше дважды.

"Очень важно, чтобы мы продолжали увеличивать количество молодежи, желающих пройти вакцинацию от коронавируса", - подчеркнул Садик Хан

Известно, что онлайн-розыгрыш начнется в среду, 7 июля, а все подробности будут опубликованы в социальных сетях мэра.

Напомним, что финал Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля, матч будет проходить в Лондоне на стадионе Уэмбли.

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Автор: Виктория Гордиенко